Alaplı'da fındık bahçelerinin yenilenmesi talebi - Son Dakika

Alaplı'da fındık bahçelerinin yenilenmesi talebi

28.11.2020 16:59
Alaplı'da fındık bahçelerinin yenilenmesi talebi, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, 100 yıldır hizmet veren fındık bahçelerinin yenilenmesi gerektiğini bildirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, 100 yıldır hizmet veren fındık bahçelerinin yenilenmesi gerektiğini bildirdi.

Türkoglu, yaptığı açıklamada, fındık üretiminin 10 seneden beri aynı rekoltede devam ettiğini belirterek, " Türkiye'de ortalama rekolte 650 bin ton ancak tüketim iç ve dış piyasada yükselirken, üretim artmıyor. İç piyasada 150 bin ton, dış piyasada da 50 bin ton açığımız var. Toplam şu anda 200 bin ton fındık üretimini artırmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Fındıkta alan bazlı yasakların kaldırılması gerektiğini ifade eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Örneğin sulanabilir ve yüzde 6 meyilin altındaki arazi desteklerden yararlanmalıdır. Mevcut fındık bahçelerinde dekar başına ortalama 40 kilogram olan üretimin, 300 kilograma çıkarılması için çalışmalara başlanmalıdır 100 yıldan beri hizmet veren fındık ocaklarının gençleştirilmesi gerekir. Fındığını yenilemek isteyen üreticilere devlet destek vermelidir."

Zonguldak, Türkoğlu, Alaplı, Fındık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaplı'da fındık bahçelerinin yenilenmesi talebi - Son Dakika


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