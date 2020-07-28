Alaplı'da fındık toplama tarihleri belirlendi - Son Dakika

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz başkanlığında toplanan Fındık Toplama ve İşçi Ücretlerini Tespit Komisyonunca mevsimlik işçi çalıştırma esaslarının yanı sıra ve fındık toplama tarihlerinin belirlediği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 yılı fındık hasadına sahil kesimde 10 Ağustos, orta kesimde 15 Ağustos ve yüksek kesimlerde 20 Ağustos'ta başlanacağı belirtildi.

Komisyon kararında, fındık toplama tarihleri ile ilgili kararların bağlayıcı nitelikte olduğu, belirlenen tarihlerden önce fındık toplamanın yasak olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fındık toplama işçilik ücretlerinde 27 Mayıs 2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği'nin 12. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen 'İşçilerin günlük brüt kazançları, 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesinde belirtilen asgari ücretin altında olamaz' ibaresine göre hareket edilecek. İşçilerin sosyal ihtiyaçları işçi çalıştıranlar ve aracılar tarafından karşılanacaktır. 16 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar çalıştırılmayacaktır. İşveren ve aracılar, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda her türlü önlemi almak zorundadır. Köy ve mahalle muhtarları bu kararı ilan etmek ve yürütmekle yükümlüdür. Fındık patozlarıyla fındık çekim işi yol kenarında ve yol üzerinde yapılmayacaktır. Fındık zurufları yakılmayıp gübre olarak bahçelere dağıtılacaktır. Mevsimin yaz olması sebebiyle yangın çıkmaması için işçi, işveren ve aracılar gerekli tedbirleri alıp herhangi bir aksi durumda yetkilileri bilgilendireceklerdir. Asayişi bozucu hareketler muhtarlıklar tarafından kolluk kuvvetlerine derhal bildirilecektir."