Alaplı'da Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı
1 saat önce
Alaplı ilçesi İsafakılı köyünde bulunan gençlik merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Alaplı
ilçesi İsafakılı köyünde bulunan gençlik merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
İlçe Müftüsü Aydın
Bostancı, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, köy halkı tarafından onarılan ve gençlik merkezi dönüştürülen yerin, gençlere ve köy sakinlerine hizmet vereceğini söyledi.
Merkezi kazandıranlara teşekkür eden Bostancı, "Her köyümüzde cami gençlik kollarımız olsun. Gençlerimiz cami imamının etrafında bir araya gelsinler. İbadetlerini yapsınlar, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunsunlar. Kur'an öğrensinler. Bu gençlik merkezlerinin köylerimizde artmasını istiyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:37 Kaynak: AA
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