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Alaplı'da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

1 saat önce

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangında depo büyük zarar gördü.

Alaplı'da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın, System.String[]
Zonguldak Alaplı ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangında depo büyük zarar gördü. Depoda çıkan yangında oluşan dumanlar metrelerce öteden görüldü.

Zonguldak Alaplı İlçesi Çay boyunda bulunan bir geri dönüşüm deposunda saat akşam saatleri sıralarında yangın çıktı. Çay boyu kenarında bulunan Geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanda başlayan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Alevlerin çıkardığı siyah dumanlar ise kilometrelerce öteden görüldü. Dumanları gören bazı vatandaşlar ise depoda çıkan yangını izledi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
Zonguldak, Alaplı, Çay, 3. Sayfa
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