Alaplı'da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
1 saat önce
Zonguldak Alaplı ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangında depo büyük zarar gördü.
Zonguldak Alaplı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangında depo büyük zarar gördü. Depoda çıkan yangında oluşan dumanlar metrelerce öteden görüldü.
Zonguldak Alaplı İlçesi Çay
boyunda bulunan bir geri dönüşüm deposunda saat akşam saatleri sıralarında yangın çıktı. Çay boyu kenarında bulunan Geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanda başlayan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Alevlerin çıkardığı siyah dumanlar ise kilometrelerce öteden görüldü. Dumanları gören bazı vatandaşlar ise depoda çıkan yangını izledi. - ZONGULDAK
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