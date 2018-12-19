Alaplı'da Hac Başvurusunda Artış

Alaplı ilçesinde hac kayıtlarının sona erdiği bildirildi.

Alaplı ilçesinde hac kayıtlarının sona erdiği bildirildi.



Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl geçen yıla oranla hac için kayıt yaptıranların sayısında artış olduğunu söyledi. İlçede bu yıl 1389 kişinin hacca gitmek için kayıt yaptırdığını ifade eden Bostancı, şöyle konuştu:



"Bu sene 86 yeni kayıt ve 1303 kayıt yenileme olmak üzere toplam 1389 kişi başvuruda bulunmuştu. İlçemizde hac ön kayıt ve kayıt yenileme müracaatları tamamlandı. Bu yıl müftülüğümüze 86 yeni kayıt ve 1303 kayıt yenileme olmak üzere toplam bin 389 kişi başvuruda bulundu. Geçen yıla baktığımızda hacca kayıt yaptıranların sayısında artış olduğunu görmekteyiz. İnşallah bu yıl Alaplı'dan hacca gitmek isteyen tüm kardeşlerimizin isimlerinin kurada çıkması dua ve temennimizdir. Allah tüm kardeşlerimize nasip etsin." - ZONGULDAK

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