Son Dakika Haberleri: Alaplı'da halk otobüslerinden hırsızlık
Son Dakika Güncel Alaplı'da halk otobüslerinden hırsızlık

Alaplı'da halk otobüslerinden hırsızlık

57 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, park halindeki halk otobüslerinin teyplerinin yanı sıra araçta bulunan bozuk paralar ile şoförlerin kişisel eşyaları çalındı.

Alaplı'da halk otobüslerinden hırsızlık, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, park halindeki halk otobüslerinin teyplerinin yanı sıra araçta bulunan bozuk paralar ile şoförlerin kişisel eşyaları çalındı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki, Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine ait park halindeki otobüslerden 4'ünün camlarının kırılarak ve kapılarının zorlanarak, teyplerinin ve araçta bulunan bozuk paralar ile şoförlerin kişisel eşyalarını çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karşıyaka, Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi
Hazine yetkilisi: Suriye operasyonu Türk ekonomisi üzerinde kalıcı olumsuz etki yaratmaz Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri böyle söküldü Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 18:24:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaplı'da halk otobüslerinden hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]