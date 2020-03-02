Alaplı'da "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaplı'da 'Hayat Boyu Öğrenme' toplantısı - Son Dakika

Alaplı'da "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı

6 saat önce

Alaplı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı gerçekleştirildi.

Alaplı'da

Alaplı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Vedat Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede Türkiye'nin en yaşlı ağaçlarının bulunduğu Gümeli beldesinin tanıtımıyla ilgili turizm rehberliği kursu açılmasının faydalı olacağını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Keskin tarafından sinevizyon eşliğinde, 2019-2020 ilk yarısında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, yürütülen ve planlanan projelerle ilgili bilgiler verdi.

Kaymakam Vedat Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Astsubay Başçavuş Mükremin Sabuncu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oturak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Keskin, kurum ve okul müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Vedat Yılmaz, Türkiye, Gümeli, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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