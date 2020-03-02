Alaplı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Vedat Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede Türkiye'nin en yaşlı ağaçlarının bulunduğu Gümeli beldesinin tanıtımıyla ilgili turizm rehberliği kursu açılmasının faydalı olacağını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Keskin tarafından sinevizyon eşliğinde, 2019-2020 ilk yarısında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, yürütülen ve planlanan projelerle ilgili bilgiler verdi.

Kaymakam Vedat Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Astsubay Başçavuş Mükremin Sabuncu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oturak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Keskin, kurum ve okul müdürleri ile muhtarlar katıldı.