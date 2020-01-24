Alaplı'da İdlib için yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaplı'da İdlib için yardım kampanyası - Son Dakika

Alaplı'da İdlib için yardım kampanyası

11 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, İdlib için yardım kampanyası başlatıldı.

Alaplı'da İdlib için yardım kampanyası, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, İdlib için yardım kampanyası başlatıldı.

Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya vatandaşların katılımının yoğun olduğunu belirtti.

"Şu ana kadar yaklaşık bir kamyonu dolduracak yardım toplandı." diyen Bostancı, şunları söyledi:

"Yardımların yeni olmasına dikkat ediyoruz. Ancak giyilebilir olması yönüyle, kullanılabilir, ihtiyaç fazlası giyeceklerini de bize gönderebilirler. Gıda maddesi olarak un, şeker, makarna, yağ, bulgur, pirinç satın alıp bize getirebilirler. Toplanılan eşya ve giyecekleri biz şu anda paketliyoruz. Önümüzdeki hafta, buradaki çalışmaları tamamladıktan sonra bir kamyona yükleyip, yardımları yola çıkaracağız."

Zonguldak, Alaplı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zonguldak'ta özel bir bakım merkezinde, engellilere şarkı söyletilerek işkence yapılan olayın davası 6 yıl sonra görüldü
Son dakika: 400 hakim ve savcı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilgi toplanıyor MEB'in bastırdığı kitaptaki çizimler tartışma yarattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manevi oğlu İbo'ya Bakan Soylu'dan doğum günü sürprizi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 13:39:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaplı'da İdlib için yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]