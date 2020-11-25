Alaplı'da kadına şiddete dikkat çekildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kadına şiddete dikkat çekildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurulan stantta, kadınlara broşür dağıtıldı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine, KADES uygulamasının tanıtımı, toplumsal bilince katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yurt genelinde olduğu gibi ilçede de etkinlik gerçekleştirildiğini ifade etti.

Şiddet mağduru kadınların cihaz konum bilgileri de açık olmak kaydıyla acil durumlarda bir tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabileceklerini belirten Yılmaz, "Kadına şiddet toplumsal bir sorundur ve bu sorunun çözümünde toplumsal bilincin yükseltilmesi ve toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında, teknolojik imkanlar da toplumun hizmetine sunulmaktadır. KADES uygulaması da bunlardan biridir. Kadınlarımız bu uygulamayı telefonlarına indirdiklerinde, bir tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilecekler." dedi.