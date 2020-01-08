Alaplı'da "Kadına Şiddetle Mücadele " toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaplı'da 'Kadına Şiddetle Mücadele ' toplantısı - Son Dakika

Alaplı'da "Kadına Şiddetle Mücadele " toplantısı

6 saat önce

Alaplı ilçesinde, Kaymakam Vedat Yılmaz'ın başkanlığında "Güvenlik ve Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

Alaplı'da

Alaplı ilçesinde, Kaymakam Vedat Yılmaz'ın başkanlığında "Güvenlik ve Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, ailenin korunması ve kadına şiddetle mücadelede, toplumun her bireyinin bilinçlendirilmesi ve bu bilincin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Ailenin korunmasıyla ilgili, bakanlığa bağlı kısa adı "ŞÖNİM" olan, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin kuruduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"ŞÖNİM görevlisi arkadaşlarımız köylerde mahallelerde eğitim çalışması yapmayı planlıyorlar. Bu çerçevede ilçemizde yapacakları faaliyetlere muhtarlarımız mutlaka riyaset etsinler ve onlarla beraber bu tip organizasyonları yapsınlar. Bu kanun sadece kadına yönelik şiddetin önlenmesi kanunu değil. Aslında amaç ailenin korunması kanunu. En çok şiddeti aile içinde kadın gördüğü için doğal olarak biz kadına yönelik şiddeti önleme amacıyla bu kanunu işletiyoruz. Ama bu kanun erkek de benzer bir şiddete maruz kaldığı takdirde kanun erkek için de uygulanacaktır. veya aile içine başka tip fertler de bu tip şiddete maruz kaldığında kanun bunlara da uygulanıyor. Şunu öncelikle söylemek lazım. Kadınların esaretini cesarete dönüştürmemiz lazım. Yani kadınlara derdini anlatacak imkanları sağlamamız lazım."

Toplantıda sinevizyon eşliğinde bilgiler verildi.

Vedat Yılmaz, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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