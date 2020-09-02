Alaplı'da kaldırımda yetişen domates görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kaldırımda yetişen domates görenleri şaşırtıyor.

Merkez Mahallesi Kabristan Caddesi üzerinde bulunan yolun kenarında bulunan kaldırımın çatlak noktasından çıkan domates fidesini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

İki yıldır aynı noktadan çıkan domates fidesinin gür olması ve üzerinde domates bulunmasının şaşkınlığı yaşayan cadde esnafı, zarar verilmemesi için domates fidesini için önlem alıyor.

Cadde esnafından Muzaffer Tepe, AA muhabirine, geçen yıl da aynı yerden çıkan domates fidesinin domates vermediğini belirterek, "Geçen yıl çıktı ama verim yapmamıştı. Bu yıl aynı noktadan yeniden çıktı ve bu kez verim yaptı." dedi.

Esnaf Aydın Bayhan da fideyi sulamaya çalıştıklarını anlatarak, "Sulamaya çalışıyoruz ama su aldığını sanmıyoruz çünkü, iki betonun arasından çıkmış vaziyette. Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi. Çok da güzel domates vermiş. Domatesin çıktığı yerde toprak namına hiçbir şey yok. Tamamen betonun arasından çıkmış. Kaldırımdaki betonun yarık noktasından çıkmış. Domatesleri de salkım domatesi ve çok da güzel." ifadelerini kullandı.