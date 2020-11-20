Alaplı'da kamu kurumları dezenfekte edildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte edildi.

Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada, periyodik olarak kurum ve kuruluşlarda dezenfekte çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nuri Tekin, salgının yeniden artış eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, "Kişisel hijyen kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık alanlardan uzak durup, mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmayalım. 'Bana bir şey olmaz.' demeyelim. Maske, mesafe, temizlik kurallarına mutlaka riayet edelim." ifadelerini kullandı.