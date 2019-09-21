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Alaplı'da kaza: 1 yaralı

1 saat önce

Zonguldak Alaplı İlçesi Kavukkavla Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alaplı'da kaza: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak Alaplı İlçesi Kavukkavla Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametinden Alaplı'ya seyir halinde bulunan Halil K idaresindeki 81 DZ 036 plakalı Pikap tünel çıkışında yağmur sebebiyle kayganlaşan yoldaki kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada pikap bariyerlere çarparak durabildi. Kazaya başka bir araç karışmazken, Pikap sürücüsü Halil K. hafif şekilde yaralandı.Yol kontrol devriyesi faaliyeti yürüttükleri sırada olay yerine gelen Bölge Trafik ekipleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi almadığı görüldü.Kazada hafif yaralanan yaralı, olay yerine gelen ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
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