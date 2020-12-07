Alaplı'da kent nüfusunu artırma çalışmaları - Son Dakika

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaz aylarında köyde, bahar ve kış aylarında şehirde ikamet eden vatandaşların, ikametgahlarını şehir merkezine taşımaları için çağrıda bulundu.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, her geçen gün büyüyen, gelişen ve dönüşen Alaplı'nın daha fazla gelişmesi ve belediyenin daha fazla hizmet sunabilmesi için var olan nüfusunun arttırılmasına yönelik başlatılan kampanyayla belediyenin İller Bankası'ndan aldığı payı ve dolayısıyla hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere belediyemizin en büyük gelir kaynağı İller Bankası'ndan aldığı paylardır. Bu da belediye sınırları içinde resmi olarak ikamet edenlerin sayısına göre belirlenmektedir. Belediyemizin İller Bankası'ndan alacak olduğu payın artması, hizmet kalitemizin artması anlamına gelmektedir. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek, ekonomik anlamda daha güçlü Alaplı Belediyesi için merkez belediye nüfusumuzu arttırmamız gerekiyor. Yaz aylarında köyde bahar ve kış aylarında büyük ölçüde şehirde ikamet eden vatandaşlarımız ayrıca diğer il ve ilçelerde yaşayan değerli hemşehrilerimizin ikametgahlarını şehir merkezine taşımalarını rica ediyorum."