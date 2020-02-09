Alaplı'da kış - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kar yağışından dolayı kapalı köy ve mahalle yolu bulunmadığı bildirildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde kapalı köy ve mahalle yolu bulunmadığını ifade etti.

"Şu an itibarıyla köy yollarında herhangi bir sıkıntı yok." diyen Yılmaz, "Özel idare Müdürlüğü ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bazı köy ve mahalle içi yollar zaman zaman kapanabiliyor ama aciliyet durumuna göre ekiplerimiz hemen müdahale edip açıyor. Özellikle taşımalı eğitim kapsamındaki köy yolları ile hasta ve cenazesi olan köy ve mahalle içi yollara öncelik veriyoruz. İlerleyen saatleri bilemiyoruz ama şu aşamada ciddi bir sıkıntı yok." dedi.

Yılmaz, yolların açık olmasından dolayı okullarda tatili gerektirecek bir durum olmadığını kaydederek, "Eğer kar yağışı şiddetini artırırsa, okulların durumunu akşam saatlerinde tekrar değerlendirebiliriz ancak şu an itibarıyla okulların tatil olmasını gerektirecek bir olumsuzluk yok." ifadesini kullandı.