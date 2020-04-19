Alaplı'da korona virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Pozitif vaka sayısının 41'e yükseldiği Alaplı'da gece saatlerinde korona virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Ereğli Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören 3 hastadan 67 yaşındaki N.T., gece saatlerinde hayatını kaybetti. N.T., alınan önlemler doğrultusunda Onurlu köyündeki aile mezarlığına defnedilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cenazeye sadece birinci derece yakınları katılacak. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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