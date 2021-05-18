Alaplı'da Kovid-19 aşı uygulaması devam ediyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar 9 bin 405 kişiye ilk doz, 7 bin 188 kişiye ikinci doz aşıları yapıldı.

İlçede devlet hastanesi ve aile hekimliklerinde, 55 yaş üzeri aşılamada öncelikli grupta yer alan vatandaşlardan yüzde 67'sinin ilk doz, yüzde 52'sinin ise ikinci doz aşılamaları tamamlandı.

Buna göre aşılamanın başladığı ilk günden bu yana ilçede 9 bin 405 kişiye ilk doz, 7 bin 188 kişiye ikinci doz aşıları uygulandı.

İlçede "tam kapanma" öncesine göre günlük ortalama vaka sayısının yüzde 60 azaldığı ve tek rakamlara düştüğü belirtildi.