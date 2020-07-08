Alaplı'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Alaplı'da Kovid-19 tedbirleri

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, fındık toplamak için ilçeye gelecek olan mevsimlik işçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu alanda çadır kurmalarına izin verilmeyeceği bildirildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, fındık toplamak için ilçeye gelecek olan mevsimlik işçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu alanda çadır kurmalarına izin verilmeyeceği bildirildi.

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Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayı itibarıyla başlayacak yeni fındık toplama sezonu öncesi, hem pandemi hem de güvenlikle ilgili yaşanabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla bir takım kararlar aldıklarını söyledi.

Mevsimlik işçilerin bu yıl toplu alanda çadır kurmalarına izin verilmeyeceğini ve ayrıca dışarıdan gelen her mevsimlik işçinin "mevsimlik işçi tanıtım kartı" almasının zorunlu olacağını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Her işçi sağlık taramasından geçecek. İlçede kaldığı süre içerisinde her işçinin sağlığı yakından takip edilecek. Mevsimlik işçilerin birinde virüs tespit edilirse karantina tedbirleri uygulanacak. Bu durumda, doğal olarak hem hastanede 14 gün tedavi hem de 14 gün izole edileceklerinden bütün işçileri bir ay tarladan ayırmış olacağız. Bu da tabii, üretici için çok büyük bir risk. Ürün yerde kalacak. Bunun ötesinde bu durum hem üretime büyük bir darbe vuracak hem de halk sağlığını ciddi düzeyde tehdit edecektir.

Gelen işçileri çalıştıracak köylümüz ve üreticimiz, işçinin kalacak yerini kendisi belirleyecek. Köyde boş bir ev olabilir ya da evinin bahçesine çadır kurabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama toplu bir çadır kurma alanına izin vermeyeceğiz"

Mevsimlik işçi tanıtım kartı olmayan işçi çalışamayacak

Kaymakam Vedat Yılmaz, sağlık ve güvenlik takiplerini yapabilmek için her işçiye mevsimlik işçi tanıtım kartı verileceğini belirterek, "İlçe Tarım Müdürlüğümüzün koordinesinde, belli merkezlerimiz olacak. Aile Sağlığı Merkezine gelecekler ve sağık taramaları yapılacak. Kimlik kartlarıyla mevsimlik işçiler çalışabilecek. Bu kimlik kartı olmadan mevsimlik işçilerin çalışmasına müsaade etmeyeceğiz. İşçilerin, sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı ve kimlik kayıtlarının olup olmadığını temin etmek amacıyla bu uygulamayı yapacağız. Bu kimlik kartı olan işçiler, tarım işçisi olarak çalıştıklarını belgeleyecekler. Böylece, problemli olanların ilçemize girişi engellenmiş olacak. Bu mevsimlik işçi kartı tanıtım belgesi uygulaması, bundan sonraki yıllarda da devam edecek." diye konuştu.

Alaplı, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaplı'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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