Alaplı'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Alaplı Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar ile oyun parkları dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki tüm cadde ve sokakları düzenli olarak köpüklü suyla yıkandığını, parklarda çocukların temas ettikleri oyun gruplarının da dezenfekte edildiğini belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:

"Sıklıkla dezenfekte ettiğimiz açık alanlarımızda, halkımızın sağlığına özen gösteriyoruz. Dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, belirlenen hijyen kurallarına uymalarıdır. Koronavirüsün olmadığı daha güzel günler için sosyal mesafeye, maske kullanımına ve hijyene lütfen hep birlikte dikkat edelim."