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Alaplı'da Öğretmenler Günü etkinliği

7 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.

Alaplı'da Öğretmenler Günü etkinliği, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, etkinlikte yaptığı konuşmada, bakanlıklarının yayınlamış olduğu 2023 vizyonunda yer alan gerek zeka oyunları gerek kodlama ve gerekse dyned uygulamalarında ve akademik başarılarda iyi bir yerde olduklarını söyledi.

Liselere geçiş sınavında il genelinde Alaplı'nın 13 puanla birinci sırada yer aldığını ifade eden Çevik, şöyle konuştu:

"Bütün öğretmenlerimizi gayretli çalışmalarından dolayı kutluyorum. Öğretmenlerimiz, her zaman bizim yanımızda yer alarak, lokomotif oldular. Alaplı birlik beraberliğe ne kadar önem verdiğini, en güzel yere geleceğini göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. Öğretmenler, bir tek eserinin altında imzası olmayan en güzel sanatkarlardır."

Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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