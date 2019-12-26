Alaplı'da okul kantinleri denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaplı'da okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

Alaplı'da okul kantinleri denetlendi

6 saat önce

Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerini denetledi.

Alaplı'da okul kantinleri denetlendi, System.String[]

Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerini denetledi.

Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekipleri ve ilçe tarım müdürlüğüne bağlı gıda kontrol görevlilerinin ilçe merkezindeki okul kantinlerinde hijyen, ruhsat ve son kullanım tarihleri denetimlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen zabıta müdürü Şeyda Daşgın, öğrencilerin okul kantinlerinde daha hijyenik ortamda alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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