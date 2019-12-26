Alaplı'da okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

Açıklamada görüşlerine yer verilen zabıta müdürü Şeyda Daşgın, öğrencilerin okul kantinlerinde daha hijyenik ortamda alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekipleri ve ilçe tarım müdürlüğüne bağlı gıda kontrol görevlilerinin ilçe merkezindeki okul kantinlerinde hijyen, ruhsat ve son kullanım tarihleri denetimlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ölmeden önce mezarını ve musallat taşını hazırlayan adam haftada bir gün kendi mezarını ziyaret ediyor