Son Dakika Haberleri: Alaplı'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Bilgilendirmesi Yapıldı

Alaplı'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Bilgilendirmesi Yapıldı

1 saat önce

Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaplı'da mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu "Uyuma" ve trafikte öncelik uygulamasını anlatılmaya devam ediyor.

Alaplı'da
Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaplı'da mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu "Uyuma" ve trafikte öncelik uygulamasını anlatılmaya devam ediyor.

Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri tarafından uygulanan proje kapsamında 300 kişiye slayt sunumlu eğitim ve bilgilendirmesi yapıldı . Her gün ayrı bir toplantıya katılım gösteren İlçe Emniyet Müdürüne bağlı ekipleri, Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Uyuma projesi" kapsamında uyuşturucunun insan vücuduna verdiği zararlar ön plana çıkarıldı. Alaplı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından ilçede bulunan tüm ticari taşıt sürücülerine trafik kurallarının yanı sıra 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki değişen maddeler ve yayalara ilk geçiş hakkının verilmesi ve yaya öncelikli trafik döneminin başlamasıyla ilgili hususlar İlçede bulunan değişik yerlerde Kahvehanedeki vatandaSÖ-Y)şlara anlatıldı. Fotoğraflı ve videolu slaytlı sunum halinde verilen bilgilendirme, şoförlere kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları da izletildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:42 Kaynak: İHA

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