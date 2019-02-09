Alaplı'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Bilgilendirmesi Yapıldı

Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaplı'da mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu "Uyuma" ve trafikte öncelik uygulamasını anlatılmaya devam ediyor.

Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaplı'da mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu "Uyuma" ve trafikte öncelik uygulamasını anlatılmaya devam ediyor.



Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri tarafından uygulanan proje kapsamında 300 kişiye slayt sunumlu eğitim ve bilgilendirmesi yapıldı . Her gün ayrı bir toplantıya katılım gösteren İlçe Emniyet Müdürüne bağlı ekipleri, Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Uyuma projesi" kapsamında uyuşturucunun insan vücuduna verdiği zararlar ön plana çıkarıldı. Alaplı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından ilçede bulunan tüm ticari taşıt sürücülerine trafik kurallarının yanı sıra 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki değişen maddeler ve yayalara ilk geçiş hakkının verilmesi ve yaya öncelikli trafik döneminin başlamasıyla ilgili hususlar İlçede bulunan değişik yerlerde Kahvehanedeki vatandaSÖ-Y)şlara anlatıldı. Fotoğraflı ve videolu slaytlı sunum halinde verilen bilgilendirme, şoförlere kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları da izletildi. - ZONGULDAK

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar

Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti

FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı

Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı