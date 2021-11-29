Alaplı'da örtü yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını paniğe neden oldu.

Öğlen saatlerinde, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Kasımlı Köyü ile Ölüce arası ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 10 personelin 3 arazöz, 3 su tankeri ve Alaplı İtfaiye ekipleri tarafından su takviyesi müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öne sürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor. - ZONGULDAK