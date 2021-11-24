Alaplı'da Osmanlı çileğinin yeniden üretilmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Osmanlı çileğinin yeniden üretilmesi amacıyla ortak proje çalışmasına başlandığı bildirildi.

Kaymakam Vedat Yılmaz, yaptığı açıklamada, besin ve ekonomik değeri yüksek olan Osmanlı çileğine yeniden hayat vermek istediklerini belirtti.

İlçede eskiden üretimi yapılan Osmanlı çileği yetiştiriciliğinin uzun yıllardır unutulduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Osmanlı çileğini tekrar çiftçilerimiz ve ilçemizle buluşturmak istiyoruz. Bu amaçla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası arasında ortak proje çalışmasına başladık." ifadesini kullandı.