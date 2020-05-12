Alaplı'da oyun parkları dezenfekte edildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında yarın 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkacak 0-14 yaş grubu çocuklar için parklardaki oyun grupları dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede bulunan tüm parkları köpüklü suyla yıkamalarının ardından dezenfekte çalışması yaptıklarını belirtti.

Tekin, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir evlerinde kalan çocuklarımız yarın sokağa çıkabilecekler. Biz de belediye olarak ilçemizde bulunan tüm çocuk parklarını önce köpüklü su ile yıkadık. Ardından hijyen ekiplerimiz büyük bir titizlikle dezenfekte çalışması yapıyor."