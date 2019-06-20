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Alaplı'da Pat pat kazası: 1 yaralı

9 dakika önce

Alaplı'da pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu tarım aracının altında kalan 1 kişi yaralandı.

Alaplı'da Pat pat kazası: 1 yaralı, System.String[]
Alaplı'da pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu tarım aracının altında kalan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı ilçesi Yeni Doğanlar Köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Muhittin Y. (62) isimli vatandaş mantar toplamak için sabah saatlerinde evden çıktı. Mantar topladıktan sonra köyüne hareket eden Muhittin Y. (62) yönetimindeki tarım aracı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 50 metreden taklalar atarak uçuruma yuvarlanarak ağır yaralandı. çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralı Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:53 Kaynak: İHA
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