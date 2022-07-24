Alaplı'da pat pat kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Alaplı'da pat pat kazası: 2 Yaralı

24.07.2022 14:02
Alaplı'da pat pat kazası: 2 Yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen pat pat kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta meydana gelen pat pat kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Küçükkaymaz köyünde meydana geldi. Patpat olarak adlandırılan tarım aracı ile tarlasından dönen İsmail Ö.(51) isimli sürücüsü seyir halinde iken pat pat aracın aksın kırılmasıyla hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu sürücü İsmail.Ö (51) ile patpat üzerinde bulunan Kızı Esra Ö.(21) yaralandılar. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Ereğli'de bulunan Özel bir Hastaneye kaldırdı.

Alaplı Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Bozuk bisikletler baba oğulun elinde hayat buluyor Bozuk bisikletler baba oğulun elinde hayat buluyor Diyetisyen Yiğit Osman Darıcı: 'O yüzden sıvı tüketimini yeteri miktarda yapmalıyız' Diyetisyen Yiğit Osman Darıcı: 'O yüzden sıvı tüketimini yeteri miktarda yapmalıyız'
Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da pat pat kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:35 Ece Erken tatil paylaşımına gelen yoruma isyan etti: Başınıza gelir yapmayın
13:24 İmajını yenileyen Bülent Ersoy saçlarını turuncuya boyattı
13:18 Doktor, karısının cinsel organında prezervatif olduğunu söyleyince aldatıldığını anladı
13:06 Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine yanıt: Hasta mısınız?
12:34 Çanakkale'deki bu hayrata sosyal medyada yorum yağdı! 1 lirayla çalışıyor
11:59 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz
11:50 Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi
11:38 Gelin ve damat düğünde yere kapaklandı! Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı
11:33 Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek
11:31 Ukrayna medyasından akılalmaz iddia! Erdoğan'ın karşısına Putin'in dublörü mü çıktı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 14:02:38. #1.11#
SON DAKİKA: Alaplı'da pat pat kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement