Alaplı'da patpat kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçesinde Bektaş Köy yolu üzerinde meydana gelen kazada, İsmail D. idaresindeki patpat seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, patpatta bulunan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Ereğli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK