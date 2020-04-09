Alaplı'da pozitif vaka sayısı 22'e yükseldi - Son Dakika
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Alaplı'da pozitif vaka sayısı 22'e yükseldi

6 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde korona virüs pozitif vaka sayısı 22'ye yükseldi.

Alaplı'da pozitif vaka sayısı 22'e yükseldi, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde korona virüs pozitif vaka sayısı 22'ye yükseldi. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ise vak'aların 10'un bir firmanın çalışanlarından oluştuğunu açıkladı. Fabrikada çalışan tüm işçilerin için evde izolasyon kararı alındığı öğrenildi.


Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Covid-19 pozitif vak'a sayısının 1 kişi daha artarak 22'e yükseldiği, 7 hastanın hastanede, 15 hastanın ise tedavisine evinde devam edildiği bildirildi. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Korona virüs (Covid-19) pozitif vak'a sayısının bugün yeni bir vak'a ile birlikte 22'e yükseldiğini, vak'alardan 10'unun fabrika çalışanlarından oluştuğunu bildirdi. Daha önce üretimine ara verilen fabrikanın, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla üretimine bir süre daha ara verilmesinin uygun görüldüğünü bildiren Kaymakam Vedat Yılmaz, açıklamasında şunları söyledi:


"22 koronavirüs hastası vatandaşımızdan, 7'sinin hastanede tedavilerine devam edilirken, 15 hastamızın ise kontrolleri sonrasında evde izolasyon halinde tedavilerine devam edilmektedir. Vak'alarımızın 10'u sadece bir Fabrikan çalışanlar olduğu için, daha önce üretime ara verdiğimiz fabrika faaliyetlerini bir süre daha ara verilmesi konusunda İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı aldık. Bu kararımız hem işçilerin ve ailelerinin, dolayısıyla halkın sağlığının korunması hem de fabrikadaki üretimin sürekliliği açısından alınmış olup, ayrıca fabrikada çalışan tüm işçilere evde izolasyon kararı aldık. Kendilerini telefonla aramak suretiyle, alınan bu kararı tebliğ etmeye başladık. Bu karardan farklı sonuçlar çıkarılmasın. Bu çalışanların hepsinde tespit edilmiş bir pozitif sonuç yok. Ancak, artan bu pozitif vak'alardan dolayı, önleyici bir tedbir olarak, temas olma ihtimalini göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldık. İlçemizdeki vak'aların genel durumu ya vak'anın olduğu ailenin yakın akrabaları yada aynı çalışma ortamında bulunan kişilerden oluşmaktadır. Ama birbiriyle bağı olmayıp da, pozitif çıkan vak'alar da var." - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:24 Kaynak: İHA

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