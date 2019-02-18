Alaplı'da Robotik Kodlama Toplantısı Yapıldı
41 dakika önce
Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, okullardaki bilişim teknolojileri öğretmenleri ile robotik kodlama toplantısı düzenledi.
Alaplı
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, okullardaki bilişim teknolojileri öğretmenleri ile robotik kodlama toplantısı düzenledi.
Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda robotik kodlama konusunda ilçe genelinde yapılacak çalışmaların planlanmasının ele alındığını belirtti.
Toplantının çok faydalı geçtiğini ifade eden Çevik, şunları kaydetti:
"Geleceğin teknolojik gelişmeleriyle şekillenmiş, günlük yaşamda ve iş dünyasının çeşitli alanlarında çalışanlar için anahtar bir yetkinlik olarak görülen ve Bakanlığımızın 2023 hedefleri arasında büyük önem verdiği robotik kodlama konusunda ilçe genelinde yapılacak çalışmaların planlanması konusunun ele alındığı bir toplantı düzenledik. Çok faydalı bir toplantı oldu."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:45 Kaynak: AA
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