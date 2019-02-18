Son Dakika Haberleri: Alaplı'da Robotik Kodlama Toplantısı Yapıldı

Alaplı'da Robotik Kodlama Toplantısı Yapıldı

41 dakika önce

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, okullardaki bilişim teknolojileri öğretmenleri ile robotik kodlama toplantısı düzenledi.

Alaplı'da Robotik Kodlama Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, okullardaki bilişim teknolojileri öğretmenleri ile robotik kodlama toplantısı düzenledi.

Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda robotik kodlama konusunda ilçe genelinde yapılacak çalışmaların planlanmasının ele alındığını belirtti.

Toplantının çok faydalı geçtiğini ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

"Geleceğin teknolojik gelişmeleriyle şekillenmiş, günlük yaşamda ve iş dünyasının çeşitli alanlarında çalışanlar için anahtar bir yetkinlik olarak görülen ve Bakanlığımızın 2023 hedefleri arasında büyük önem verdiği robotik kodlama konusunda ilçe genelinde yapılacak çalışmaların planlanması konusunun ele alındığı bir toplantı düzenledik. Çok faydalı bir toplantı oldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Alaplı, Güncel
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