Alaplı'da sahiller belediye tarafından temizleniyor - Son Dakika

Alaplı Belediyesince vatandaşların yoğun olarak denize girdiği sahillerin temizlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sahillerde bulunan taş, kaya parçası ve derelerden gelen atıkların iş makineleriyle temizlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İncivezaltı olarak bilinen deniz sahilinde de geniş çaplı temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.

Sahillerde deniz hareketlerinden dolayı yoğun taş ve kaya parçası birikmeleri oluştuğunu aktaran Tekin, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızın daha güvenli ve temiz şekilde denize girebilmeleri amacıyla iş makineleriyle kumsalda biriken taş, kaya parçası ve derelerden sürüklenen odun, plastik gibi atıkları temizliyoruz. Sonra da zemini tesviye ederek daha düzgün hale getiriyoruz. Sahillerimizi denize girilebilir şekilde düzenliyoruz."