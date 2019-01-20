Alaplı'da Sahiller Doldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yazdan kalma bir gün yaşandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yazdan kalma bir gün yaşandı.





İlçede sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Aile Sahil Parkı'na akın etti. Bazı vatandaşlar sahilde yürürken, bazıları da piknik yaptı. Çocuklar ise oyun alanlarında eğlendi.





Sahilde vatandaşlarla sohbet eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazdan kalma bir gün yaşandığını söyledi.



Hafta sonu olması ve okulların yarı yıl tatile girmesi nedeniyle sahil parkın dolduğunu ifade eden Tekin, "Ocak ayında çok güzel bir hava var. Okulların yarı yıl tatili ve hafta sonu olması nedeniyle sahil park doldu. Vatandaşlarımız sahilde gezerken piknikte yapıyorlar. Çocuklarımız ise oyun alanlarında gönüllerince eğleniyorlar." dedi.

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