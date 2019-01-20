Son Dakika Haberleri: Alaplı'da Sahiller Doldu

Alaplı'da Sahiller Doldu

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yazdan kalma bir gün yaşandı.

Alaplı'da Sahiller Doldu, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yazdan kalma bir gün yaşandı.


İlçede sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Aile Sahil Parkı'na akın etti. Bazı vatandaşlar sahilde yürürken, bazıları da piknik yaptı. Çocuklar ise oyun alanlarında eğlendi.


Sahilde vatandaşlarla sohbet eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazdan kalma bir gün yaşandığını söyledi.

Hafta sonu olması ve okulların yarı yıl tatile girmesi nedeniyle sahil parkın dolduğunu ifade eden Tekin, "Ocak ayında çok güzel bir hava var. Okulların yarı yıl tatili ve hafta sonu olması nedeniyle sahil park doldu. Vatandaşlarımız sahilde gezerken piknikte yapıyorlar. Çocuklarımız ise oyun alanlarında gönüllerince eğleniyorlar." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Zonguldak, Alaplı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Kent Donuyor! Vatandaş Isınmak İçin Caddeye Soba Kurup Yaktı Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstifasına Açıklık Getirdi

Liselilerin Kavgası Kamerada. Son Dakika! İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 18:26:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaplı'da Sahiller Doldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]