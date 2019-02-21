Son Dakika Haberleri: Alaplı'da, "Sen de Dahil Ol" Projesi

Alaplı'da, "Sen de Dahil Ol" Projesi

20 dakika önce

Alaplı ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan adına düzenlenen "Sen de dahil ol" projesi kapsamında ilçede toplanan kırtasiye yardımları Bursa Mustafa Kemal Paşa Demireli İlk ve Ortaokulu'na teslim edildi.

Alaplı'da,
Alaplı ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan adına düzenlenen "Sen de dahil ol" projesi kapsamında ilçede toplanan kırtasiye yardımları Bursa Mustafa Kemal Paşa Demireli İlk ve Ortaokulu'na teslim edildi.

İlçede eğitim gönüllüsü bir grup öğretmen, Alaplılı Şehit jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan adına "Sen de dahil ol" adlı proje başlattı.

Proje kapsamında ilçe genelinde toplanan kitap, defter, kalem ve her türlü kırtasiye malzemesinden oluşan 14 koli, Alaplı Belediyesi vasıtasıyla Bursa Mustafa Kemal Paşa Demireli Okulu'na teslim edildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kolilerin nakliyesini belediye olarak üstlendiklerini belirterek, "İlçemizde bir grup öğretmenimiz Batman'ın Kozluk ilçesindeki operasyonda şehit düşen Alaplılı Uzman Onbaşı Recep Turan adını taşıyan kampanya başlatmıştı. Kampanyada toplanan kırtasiye malzemelerini belediye olarak Bursa Mustafa Kemal Paşa Demireli Okulu'na gönderdik. Öğretmenlerimize bu anlamlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:28 Kaynak: AA

Bursa, Recep Turan, Alaplı, Güncel
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