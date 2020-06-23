Alaplı'da sendikal örgütlenme nedeniyle 10 işçinin süresiz işten uzaklaştırıldığı iddia edildi - Son Dakika

Alaplı'da sendikal örgütlenme nedeniyle 10 işçinin süresiz işten uzaklaştırıldığı iddia edildi

Zonguldak Alaplı'da faaliyet gösteren Dinarsu Ak-Al İplik fabrikasında çalışan sendikal örgütlenmeye giden işçilerden 10'unun işten süresiz uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Zonguldak Alaplı'da faaliyet gösteren Dinarsu Ak-Al İplik fabrikasında çalışan sendikal örgütlenmeye giden işçilerden 10'unun işten süresiz uzaklaştırıldığı iddia edildi.

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Toplam 835 kişinin çalıştığı iş yerinden 10 işçinin işten uzaklaşma süresi sonrası, birlikte çalıştığı iş yerinde işlerini kaybeden arkadaşları ile beraber Hak -İş Düzce İl Başkanı Telat Örnek'in de katılımıyla basın toplantısı düzenlediler. Akal- Dinarsu İplik Fabrikasında örgütlenmek isteyen Hak- İş Sendikasına bağlı Öz İplik İş Sendikası üye olan işçilerden 10 kişinin işten uzaklaşma konusunda fabrika yetkililerince hiçbir açıklama bulunmadığı iddia edildi.


835 işçinin çalıştığı iş yerinde sendikal örgütlenme çalışmalarını yürüten Hak-İş Düzce İl Başkanı Telat Örnek,işverenin baskılarına aldırmadan işçilerin birlik ve dayanışma mücadelesinin devam edeceğini söyledi.Sendikal mücadelerinin nedeni ile iş haklarını kaybeden ve işverenlerin hiçbir açıklama yapmadan sadece pandemi nedeniyle süresiz izine gönderildiği konusunda işçilere söylendiği belirten Başkan Örnek, 10 işçi ile birlikte fabrika önünde eylem yapmaya düşündüklerini ve Öz İplik İş Sendikası'nın işçilerini yalnız bırakmadığı söyledi.


Bunun üzerine fabrikada çalışan işçilere sendikal örgütlemeye gidilmemesi için baskıların yapıldığını söyleyen Düzce İl Başkanı Telat Örnek,"Bizim burada Akal - Dinarsu İplik Fabrikasındaki bir örgütlenme çalışmalarımız hızlı ve seri bir şekilde devam etmektedir. İçeride bazı duyumlar ve şikayetler üzerine basın açıklama gereği duyduk. Bizim işyeri ve işveren vekillerimiz şöyle açıklamalarda bulunuyor, "Biz Sendikal faliyetlerini engellemiyoruz, sendikal özgürlüğe hiçbir şey demiyoruz." İşte gördüğünüz gibi on tane arkadaşım, önce 8 tanesi sonra 2 tanesi sendikadan istifa edin ücretsiz işbaşı yaptıralım, fabrikanın iş başında olalım diyorlar. Bu 10 arkadaşımız pandemi sürecince neden işe alınmadı, açıklamasını yapsınlar. Madem böyle delilleri ve ispatları var, Bu 10 arkadaşımızı işin başında olması gerekiyor.Bununla ilgili her gün basınla açıklamamızı yapacağız ve uygulayacağız. Bizim amacımız burada AKAL- Dinarsu çalışanlarımıza zarar vermek değil, sendikal örgütlenmenin ve faaliyetlerin önünü açmak. Birlik ve beraberlik içerisinde daha iyi daha günler yaşamak. Burada ki süreçte içeride sendikadan istifa et, işbaşı sendika üyesi değilsen gel işbaşı yap sendikası üyesi sen burada çalışamazsın iş yerinde bulamazsın gibi bütün çalışan arkadaşlarımıza baskılar yapılıyor.


Öte yandan, Akal - Dinarsu Fabrikası yetkilileride iddiaları doğrulamadı. Akal - Dinarsu Fabrika Müdürü Bahadır Aksoy, "Pandemi nedeniyle 106 işçimiz şu an izindeler, şu an kesinlikle işten çıkarma doğru değildir. Mart ayından itibaren Haziran ayı dahil maaşlarını alacaklar. Sendikanın iddiaları gerçekleri yansıtmıyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Dinarsu, Alaplı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alaplı'da sendikal örgütlenme nedeniyle 10 işçinin süresiz işten uzaklaştırıldığı iddia edildi - Son Dakika Ekonomi

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