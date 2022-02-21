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Alaplı'da silahlı yaralama: 1 yaralı - Son Dakika

Alaplı'da silahlı yaralama: 1 yaralı

21.02.2022 09:16
Alaplı'da silahlı yaralama: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen kurşunlamada bir kişi sırtından vuruldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen kurşunlamada bir kişi sırtından vuruldu. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Alaplı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Ömer A. ile Alaplı Belediyesi İtfaiye çalışanlarından Serkan U. Karşıyaka Mahallesi'nde karşılaştı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan U. olay yerinden ayrılmak istedi. Bu sırada Ömer A.'nın silahından çıkan mermilerle sırtından vuruldu. Yaşanan olayın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Omuzuna isabet eden kurşunla yaralanan Serkan A. ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan arbedede başından aldığı darbe ile yaralanan Ömer A. ise polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Ömer A.'nın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Alaplı'da silahlı yaralama: 1 yaralı

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Zonguldak, Karşıyaka, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da silahlı yaralama: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alaplı'da silahlı yaralama: 1 yaralı - Son Dakika
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