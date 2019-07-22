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Alaplı'da skunk ele geçirildi

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta esrardan 20 kat daha tehlikeli olan 10 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Alaplı'da skunk ele geçirildi, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta esrardan 20 kat daha tehlikeli olan 10 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il dışından satılmak üzere Alaplı'ya uyuşturucu madde getirildiği bilgisini alan Alaplı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mollabey köyünde şüpheli aracı durdurdu. Araçta bulunan A.C., F.K. ve F.A. adlı şahısların üzerinde yapılan aramada 16 adet extacy hap, 10 gram skunk maddesi ele geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise çok miktarda kenevir tohumu bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. ve F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.C. tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevine gönderildi.

Esrardan 20 kat daha tehlikeli olan skunk maddesinin çok çabuk halüsinasyon etkisi gösterebilen, şizofreniye kadar varabilen akıl hastalıklarına neden olan tehlikeli bir içeriğe sahip olduğu belirtildi. - ZONGULDAK
Zonguldak, Jandarma, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:01 Kaynak: İHA
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