Alaplı'da soba zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da soba zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Alaplı'da soba zehirlenmesi: 1 ölü

6 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Alaplı'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.


Olay, Zonguldak Alaplı ilçesi Yedigelli köyünde meydana geldi. Evde oğluyla yaşayan 66 yaşındaki Durdu Uslu, evinde uyuduğu sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Annesini uyandırmak için odasına giren Oğlu Ali Uslu, annesinin kıpırdamadığı fark edince hemen köyde bulunan komşularına giderek yardım istedi. Bunun üzerine içeriye giren yakınları, Durdu Uslu'nun yatakta hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olayın bildirilmesinin ardından köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Durdu Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Durdu Uslu'nun cesedi otopsi için hastaneye gönderildi. Yapılan otopsi sonucunda sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:02 Kaynak: İHA
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