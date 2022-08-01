Alaplı'da elektrik direğine çarpan araç takla attı

ZONGULDAK - Alaplı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Camı kırarak araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan iki kişi hafif yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde, Yalı kavşağındaki ışıklara 100 metre kala, gece 23.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 41 DB 579 plakalı Peugeot marka aracın sürücüsü Eray E. direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla atarak ters döndü. Olayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Camı kırarak kendi imkanlarıyla araçtan çıkan iki kişi hafif yaralandı. Kazada Hafif yaralanan sürücü Eray E. ile birlikte yan koltukta bulunan Şükrü.İ, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil ise polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.