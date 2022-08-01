Alaplı'da elektrik direğine çarpan araç takla attı - Son Dakika
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Alaplı'da elektrik direğine çarpan araç takla attı

01.08.2022 01:15

Alaplı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı.

Alaplı'da elektrik direğine çarpan araç takla attı

ZONGULDAK - Alaplı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Camı kırarak araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan iki kişi hafif yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde, Yalı kavşağındaki ışıklara 100 metre kala, gece 23.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 41 DB 579 plakalı Peugeot marka aracın sürücüsü Eray E. direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla atarak ters döndü. Olayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Camı kırarak kendi imkanlarıyla araçtan çıkan iki kişi hafif yaralandı. Kazada Hafif yaralanan sürücü Eray E. ile birlikte yan koltukta bulunan Şükrü.İ, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil ise polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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Park halindeki araç alev alev yandı Park halindeki araç alev alev yandı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da elektrik direğine çarpan araç takla attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaplı'da elektrik direğine çarpan araç takla attı - Son Dakika
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