Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı
ZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım aracı devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çayboyu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı'dan Mollabey istikametine giden Ramazan K.yönetimindeki pat-pat tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesi yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Ramazan K. ile araçta bulunan Gülşah K.(27),Nazih K.(49),Ayaz K.(5), Yağmur K, yaralandılar.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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