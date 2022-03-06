Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

06.03.2022 13:42

Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralıZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım aracı devrildi.

Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım aracı devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çayboyu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı'dan Mollabey istikametine giden Ramazan K.yönetimindeki pat-pat tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesi yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Ramazan K. ile araçta bulunan Gülşah K.(27),Nazih K.(49),Ayaz K.(5), Yağmur K, yaralandılar.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı
Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı
Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı
Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı
Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

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Zonguldak, Tarım, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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