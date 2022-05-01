Alaplı'da teravih namazını kaçırmayan çocuklar ödüllendirildi - Son Dakika
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Alaplı'da teravih namazını kaçırmayan çocuklar ödüllendirildi

01.05.2022 16:04
Alaplı'da teravih namazını kaçırmayan çocuklar ödüllendirildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ramazanda teravih namazını kaçırmayan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ramazanda teravih namazını kaçırmayan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sabırlı köyünde son teravih namazının ardından ramazan boyunca teravihi kaçırmayan çocukların ödüllendirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabırlı Köyü Camisi İmam Hatibi Eyüp Şener, amaçlarının çocukların unutamayacakları bir ramazan geçirmelerini sağlamak, teravih namazı çizelgesiyle de tatlı rekabet ortamı oluşturarak onlara namaz kılma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtti.

Şener, "İki seneden beri camilerimizden uzak kalan yavrularımızı camilerimizle yeniden buluşturmak için 'Ramazan'da Camideyiz Çocuklar' sloganıyla bir program düzenledik. Teravih namazına gelen çocuklarımıza, hayırsever vatandaşlarımızın verdiği top, satranç takımı ve spor ayakkabı hediye ettik." ifadelerini kullandı.

Çocuklara hediyelerini veren İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Fikri Özdemir de ramazanın güzelliklerinin nesilden nesle aktarılması ve çocuklara kulluk bilincinin aşılanmasını amaçlayan programa emeği geçenlere teşekkür etti.

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Zonguldak, Hisarcık, Teravih, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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