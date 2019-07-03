Son Dakika Haberleri: Alaplı'da toplu sünnet şöleni
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Alaplı'da toplu sünnet şöleni

56 dakika önce

Alaplı Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen toplu sünnet şöleni kapsamında şenlik düzenlendi.

Alaplı'da toplu sünnet şöleni, System.String[]
Alaplı Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen toplu sünnet şöleni kapsamında şenlik düzenlendi.
Belediye Başkanı Nuri Tekin, sünnet çocuklarının kendisini ziyaretinde yaptığı konuşmada, bu yıl 20'ncisi düzenlenen sünnet şöleninde 61 çocuğun erkekliğe ilk adımı attıklarını belirterek, "Allah onların damatlığını da göstersin. İnşallah, bu gençlerimiz vatana, millete, cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine yakışır bir biçimde yetişirler. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.
Daha sonra belediye önünde önünde Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.
Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan da burada sünnet olan çocukların okuyup ülkeleri için iyi bir birey olmaları ve ailelerini sevindirmeleri temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından çocuklara protokol mensuplarınca çeşitli hediyeler verildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:54 Kaynak: AA
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