Son Dakika Haberleri: Alaplı'da Türk Tasavvuf Musikisi Konseri

Alaplı'da Türk Tasavvuf Musikisi Konseri

2 saat önce

Alaplı İlçe Müftülüğü İlahi Korusu tarafından üniversite öğrencilerine, Türk Tasavvuf Musikisi konseri verildi.

Alaplı'da Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, System.String[]
Alaplı İlçe Müftülüğü İlahi Korusu tarafından üniversite öğrencilerine, Türk Tasavvuf Musikisi konseri verildi.

Kredi Yurtlar Kurumu Alaplı Yurt Müdürü Erhan Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, yurtta kalan öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

İlçe Müftülüğü İlahi Korosu'na teşekkür eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğümüzle ortaklaşa kurs ve çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İlçe Müftülüğümüze bağlı koro tarafından öğrencilerimize tasavvuf müziği konseri verildi. Çok güzel bir konser oldu. Başta müftümüze ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:46 Kaynak: AA

Kredi Yurtlar Kurumu, Alaplı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu

Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na Yanıt: Terör Adına Ağıt Yakılmasına Şaşırmıyoruz Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:48:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaplı'da Türk Tasavvuf Musikisi Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]