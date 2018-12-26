Alaplı'da Türk Tasavvuf Musikisi Konseri
2 saat önce
Alaplı İlçe Müftülüğü İlahi Korusu tarafından üniversite öğrencilerine, Türk Tasavvuf Musikisi konseri verildi.
Alaplı
İlçe Müftülüğü İlahi Korusu tarafından üniversite öğrencilerine, Türk Tasavvuf Musikisi konseri verildi. Kredi Yurtlar Kurumu
Alaplı Yurt Müdürü Erhan Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, yurtta kalan öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
İlçe Müftülüğü İlahi Korosu'na teşekkür eden Yavaş, şunları kaydetti:
"Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğümüzle ortaklaşa kurs ve çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İlçe Müftülüğümüze bağlı koro tarafından öğrencilerimize tasavvuf müziği konseri verildi. Çok güzel bir konser oldu. Başta müftümüze ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:46 Kaynak: AA
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