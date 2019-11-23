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Alaplı'da uçurtma şenliği

6 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrenci ve velilere yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

Alaplı'da uçurtma şenliği, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrenci ve velilere yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Alaplı Sahil Park'ta düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ilkokul öğrencilerine yönelik uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

Ara tatil dönemi nedeniyle gerçekleşen etkinliklerinden birini gerçekleştirdiklerini ifade eden Çevik, "Öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatına daha sıcak yaklaşabilmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik. Tamamı ilkokul öğrencilerinden oluşan miniklerimiz uçurtmalarını yanında getirdi. Çocuklar, velileriyle birlikte gönüllerince eğlendi." diye konuştu.

Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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