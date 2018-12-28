Alaplı'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram esrar ile 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alaplı
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram esrar ile 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen
köyünde iki kişinin uyuşturucu hap bulundurduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından H.D ve E.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evinde ve kiraladıkları araçta yapılan aramada 20 gram esrar, 19 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:27 Kaynak: AA
Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu
Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak
Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı