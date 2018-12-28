Son Dakika Haberleri: Alaplı'da Uyuşturucu Operasyonu

Alaplı'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram esrar ile 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alaplı'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram esrar ile 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen köyünde iki kişinin uyuşturucu hap bulundurduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından H.D ve E.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde ve kiraladıkları araçta yapılan aramada 20 gram esrar, 19 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:27 Kaynak: AA

Alaplı, Güncel
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