Son Dakika Haberleri: Alaplı'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Alaplı'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde polis ekiplerinin dedektör köpekle yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Alaplı'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde polis ekiplerinin dedektör köpekle yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 8 ayrı adrese baskın operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda K.Y., K.G., İ.Ö., S.S. ve Y.Ş. isimli 5 şahıs yakalandı. Zanlıların araç ve evlerinde dedektör köpek ile yapılan aramalarda, çeşitli tarihlerde İstanbul'dan getirdikleri çok sayıda uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirilirken, bir adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan 5 kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa
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