Son Dakika Haberleri: Alaplı'da yangın paniği

Alaplı'da yangın paniği

9 dakika önce

Alaplı ilçesinde Karşıyaka Mahallesinde bulunan 5 katlı evin terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

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Alaplı ilçesinde Karşıyaka Mahallesinde bulunan 5 katlı evin terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Alaplı Karşıyaka Mahallesi Kılçak Köyü üzerinde bulunan 5 katlı bir evin teras katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre teras katta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı kısmında çıkan yangın kısa sürede diğer malzemelere sıçradı. Dumanı gören çevredeki sakinler durumu hemen ev sahiplerine, itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerinde yangının çıktığı eve gelen Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için merdiven kurdu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangın kontrol altına alındı. Vatandaşların tedirgin bakışlarla izlediği yangında yaralanan olmazken, teras katın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında teras katında kimsenin olmaması da can kaybını önledi. Polis yaşanan inceleme ile ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:18 Kaynak: İHA
İtfaiye, Karşıyaka, Alaplı, 3. Sayfa
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