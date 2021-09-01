Alaplı'da Yaz Spor Okulları Yüzme Kursuna katılan öğrencilere sertifikaları verildi

Zonguldak Alaplı İlçe Spor Gençlik Müdürlüğü tarafından " Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak" sloganıyla başlatılan yaz dönemi yüzme kurslarının birinci etabı sona erdi. Yaz dönemi birinci etap kurslarına katılarak yüzme öğrenen kursiyerler, sertifikalarını Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Milli Eğitim Cevat Çevik'in elinden aldılar.

7-15 yaş aralığındaki çocukların öncelikli olduğu kursa katılan yaklaşık ilk etapda 148 kursiyer katıldı.

Açtıkları yaz spor okulları kursları ile İlçede yaşayan çocukların artık daha bilinçli spor yaptıklarının altını çizen Kaymakam Yılmaz, kurslara katılımın yoğun olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Geleceğin sporcuları Alaplı'da yetişiyor"

Alaplı'da kalıcı hizmetler üretmeye ve yapmaya devam ettiklerini belirten İlçe Spor müdürü Erhan Yavaş," Gençlik Spor bakanımız sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde başlayan yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında Açtığımız kurslar arasında yer alan yüzme kursumuza yoğun bir katılım oldu. Kursiyerlerimizin gözlerindeki ışıltı ve mutluluk bizleri daha da çok gayretlendirmektedir. Dolayısı ile hep söylediğimiz 'Yüzme bilmeyen kalmasın" söyleminin bugün eyleme dönüşmüş olması ve geleceğin sporcularının Alaplı'da yetişiyor olmaları bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Kurslarımız sayesinde artık çocuklarımız denizlerde boğulmayacak, analarımızın yüreği yanmayacak." diye konuştu.

Öte yandan Pazartesi gününden itibaren ön kayıt yaptıran 190 öğrenciye yüzme antrenörleri nezaretinde ikinci etap yüzme Kursları başlayacağı bildirildi. - ZONGULDAK