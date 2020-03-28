Alaplı'dan Amerika'ya tasma ihracatı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'Tasi' markası adı altında tasma isimliği üretimi yapan firma tarafından Amerika'ya 2 bin adet tasma isimliği ihraç edeceği bildirildi.



İşadamı Yıldır Ulukaya, Amerika'nın Teksas eyaletinde bir firmaya 2 bin adet tasma isimliği ihraç edeceklerini ifade etti. Uzun zamandır deri tasma isimliği üretimi yaptıklarını ifade eden Ulukaya bugüne kadar yurt içinde bir çok bölgeye tasma isimliği gönderdiklerini ifade ederek, 'İlk kez yurt dışına ihracat gerçekleştireceğiz. Daha önce yurt içinde bir çok bölgeye tasma isimliği gönderdik. Üretimini tamamen kendimiz yaptığımız bu tasma isimliklerini ilçemizden Amerika'nın Teksas eyaletine göndermek bizim için gerçekten gurur verici' dedi. - ZONGULDAK