Alaplı'dan Kısa Kısa

Alaplı
Belediye Başkanı Nuri Tekin
, Karşıyaka
Mahallesi terminal karşısında parke taşı döşeme çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka Mahallesi'nde bin 500 metrekare parke taşı döşeyeceklerini aktardı.
İlçenin girişini daha modern bir hale getireceklerini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:
"İlçemizi modern ve yaşanabilir bir kent yapmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm mahallelerimizde gerek alt yapı olsun gerekse üst yapı çalışmaları ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor. Alaplı eski köprünün oradan başlayarak yalı kavşağına kadar olan kaldırımda yenileme çalışması yapıyoruz. Burada eski kaldırımları sökerek kaldırımları genişletmek suretiyle yeniliyoruz. Yaklaşık bin 500 metrekare parke taşı döşeyeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın oturup dinlenebileceği oturma bankları koyacağız. Bu bölge ilçenin giriş olduğu için daha modern bir hale dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında Karşıyaka Mahallesi çok güzel olacak."
Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu
'dan ziyaret
Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanlığını ziyaret etti.
Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Muammer Özdemir
, yaptığı yazılı açıklamada, Kaymakam Eskioğlu'nun her zaman derneğe destek olduğunu kaydetti.
Eskioğlu'nun gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayan Özdemir, "Sık sık ziyaretimize gelerek yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi alıyorlar. Kaymakamımıza ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.