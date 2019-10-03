Alaplı'dan kısa kısa

Alaplı Gazeteciler Derneği üyeleri, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Salih Murat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı, burada yaptığı konuşmada, ilçeyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilere teşekkür etti.

Alaplı Belediye Meclisi toplantısı

Alaplı Belediyesi ekim ayı olağan toplantısı tek oturumla tamamlandı.



Hüseyinli ve Çengelli köylerine Alaplı Belediyesince içme suyu verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.



Toplantı, Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında yapıldı.